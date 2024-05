Desde que comecei a viajar como mochileira, ficava impressionada ao visitar lugares que conviviam com fenômenos da natureza ou guerras. Prédios com bunkers para proteção, estruturas elevadas para enchentes frequentes, equipamentos na garagem para nevascas e até placas para rota de saída em caso de erupção do vulcão dividindo lugar como o menu do dia no restaurante.