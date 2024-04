Rede gaúcha de lojas de materiais de construção, a Elevato está ampliando com R$ 5 milhões o seu centro de distribuição em Gravataí, na Região Metropolitana. A nova área terá 3,4 mil metros quadrados, que se somam aos 10 mil metros quadrados do prédio que já existe. A obra começou no ano passado e ficará pronta em três meses, projeta o presidente, Irio Piva. A Elevato tem esse centro de distribuição desde 2021, quando comprou a estrutura da Visteon, multinacional que fabrica painéis de carro.