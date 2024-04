Os gaúchos se consideram — bem — felizes. Aliás, 59% deles apontam notas 9 ou 10 na sua escala, encaixando-se no patamar de Alta Felicidade. O dado é uma pequena parte do estudo Persona, que o Grupo RBS divulgará nesta terça-feira (16), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. A pesquisa foi realizada em parceria com Coletivo Tsuru e Cúrcuma, ouvindo 5,5 mil gaúchos.