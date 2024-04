Há 25 anos com loja de roupas em Gramado, o dono da rede Mundo Marinho e vice-presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas Porto Alegre), Claus Lagemann, procurou a coluna para reforçar que também está muito preocupado com a baixa no turismo e com o alto custo para manter um negócio. Ele lembra da virada de chave na cidade, quando, por exemplo, a CVC "enxergou" Gramado e passou a levar multidões, o que trouxe desafios: