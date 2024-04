Pequenas e médias empresas do Rio Grande do Sul aumentaram em 35% suas vendas pela internet no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram movimentados R$ 32,5 milhões. O levantamento é da Nuvemshop, plataforma para criação de lojas online com atuação na América Latina. O número supera, de longe, o auge da pandemia, quando o varejo físico fechado fez a venda online disparar.