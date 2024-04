O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) divulga uma sondagem feita com 37 incorporadoras e 18 imobiliárias gaúchas. O presidente, Claudio Teitelbaum, detalhará o levantamento em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.