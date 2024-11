Funciona assim: uma empresa que quer testar seus produtos ou serviços contrata a startup Seu Cliente Oculto, que, por sua vez, recruta alguém que busca uma renda extra. Essa pessoa, então, vai até o estabelecimento e avalia todos os tópicos que foram encomendados, de redes sociais ao tempo de resposta do atendimento. As oportunidades são as mais diversas e, no Rio Grande do Sul, há 110 vagas abertas no momento.