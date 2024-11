Aeroporto de Porto Alegre reaberto, mas com dólar nas alturas. Dicas de viagens para as férias e perspectivas para turismo do Rio Grande do Sul foram pauta da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio Grande do Sul (Abav-RS), João Augusto Machado. Ouça a íntegra abaixo.