Os robôs são a atração principal em dois dos pavilhões da feira de Hannover, aqui na Alemanha. Eles representam a automação do processo de produção. Além daqueles que são mais "engraçadinhos", há os que mostram a precisão do movimento. O uso de robôs nas fábricas gera polêmica sobre ameaça a empregos, mas, de outro lado, exigem mão de obra qualificada para seu desenvolvimento e a automação é uma alternativa para a falta de profissionais, o que ocorre no Rio Grande do Sul. A Alemanha é referência mundial de tecnologia industrial, mas a Ásia vem avançando.