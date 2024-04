Uma bicicleta feita de lixo "pescado" no mar foi um dos destaques na feira industrial de Hannover, aqui na Alemanha. A matéria-prima é reciclada. Com foco em polímeros de alto desempenho, a Igus é uma empresa familiar com sede em Colônia, na Alemanha, mas com presença em 35 países e emprega 4,9 mil pessoas. Empresas que fazem isso ajudam o planeta de diversas formas. Saiba mais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: