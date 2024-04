Com contrato assinado, foi fechado negócio para a Casa Maria, rede com 58 lojas, abrir uma operação no prédio histórico da Livraria do Globo, na Rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre. A empresa é conhecida pela venda de utilidades domésticas, itens de decoração, para animais de estimação e brinquedos.