Tivemos um bom início de ano na economia gaúcha. Depois de já crescer no primeiro mês, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCR-RS), calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB, avançou 6,3% em fevereiro sobre janeiro. Foi o melhor desempenho do país, segundo o comparativo feito pelo economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank. Ele observa o peso que começa a aparecer do agronegócio. O Estado terá safra de verão cheia após duas estiagens consecutivas.