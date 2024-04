Linguiça ou salsicha alemã, a wurst é sucesso nas suas várias versões, com os pães rústicos, em refeições ou mesmo apenas com um molho turbinado com o tempero curry. É um dos cardápios mais populares da Alemanha e a opção mais escolhida pela coluna para comer durante as coberturas da feira industrial de Hannover. Desta vez, porém, a colunista aqui - que come carne, mas é curiosa por novos alimentos - encontrou uma versão vegana da wurst, aprovou e se viciou. Confira acima o breve comentário sobre a iguaria no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.