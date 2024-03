É Super Quarta, com decisões sobre juro no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui, o Banco Central deve cortar a Selic novamente em 0,5 ponto percentual. Nos Estados Unidos, a expectativa é de que a taxa seja mantida.

No Brasil, a taxa Selic está em 11,25% ao ano e a expectativa do mercado é que o Comitê de Política Monetária (Copom) a leve a 10,75% ao ano. Nos Estados Unidos, está entre 5,25% e 5,50% ao ano.