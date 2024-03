Uma largada fraca de ano do turismo gaúcho e o dilema de Cambará do Sul foram temas das perguntas da coluna ao secretário Estadual do Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.