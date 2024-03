Oito em cada 10 lojistas de Porto Alegre têm achado positiva a integração das máquinas de cartão com a emissão de nota fiscal, obrigatória desde janeiro. A maior parte apontou agilidade na venda (72,3%) e melhora na gestão financeira do negócio (41,5%). A pesquisa é do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Na prática, a alteração determina que comprovante e nota sejam emitidos pelo mesmo equipamento.