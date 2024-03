A uma hora e meia de Porto Alegre, Rolante, no Vale do Paranhana, usa o bitcoin para atrair turistas. Mais de 200 estabelecimentos informam com adesivos nas vitrines que aceitam a moeda digital, diz o vice-presidente da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária de Rolante e Riozinho (Acisa), Eduardo Timmen. O pagamento é feito por QR Code, assim como no Pix. Para comprar ou sacar a criptomoeda, o usuário cria uma conta em uma corretora e usa o aplicativo da carteira digital para fazer transações.