Tecnologia da famosa criptomeda bitcoin, o blockchain será usado para rastrear a cadeia produtiva da uva e do vinho no Rio Grande do Sul. A largada do projeto terá a parceria do Sebrae RS com três vinícolas: Miolo, Dom Cândido e Pizzato. A proposta dará visibilidade aos dados que serão inseridos em uma plataforma desde a produção rural até chegar ao consumidor, passando pela fabricação.