Centros de Treinamento capacitam profissionais do Grupo Setup

Essencial em qualquer segmento, a atualização contínua é ainda mais relevante no setor de energia, na qual o Grupo Setup atua no Rio Grande do Sul como prestador de serviços da CEEE Equatorial. A empresa catarinense, que também atua em vigilância humana e eletrônica, facilities, manutenção de elevadores e rastreamento veicular, investe, anualmente, cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura e treinamento para que seus profissionais estejam sempre atualizados e em busca da excelência.