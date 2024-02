Os planos da rede de Santa Catarina Bistek incluem mais do que dobrar o número de supermercados no Rio Grande do Sul. Hoje, são cinco lojas e outras cinco serão abertas até 2025 na região metropolitana de Porto Alegre. A ideia é chegar a 12 unidades pelo Estado. Tramandaí, Novo Hamburgo e São Leopoldo estão entre os locais.