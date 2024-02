Fiat e Honda foram as marcas que lideraram a busca de gaúchos por carros novos e usados em 2003 na Webmotors, site de negócios do setor automotivo. Entre os zero quilômetro, Fiat Fastback fica em primeiro lugar nas pesquisas. Na sequência, vêm Jeep Compass e Hyundai Kona. Já entre os usados, o Honda Civic é o primeiro, seguido por Chevrolet Onix e Volkswagen Gol.