Fabricante indiana de máquinas agrícolas, a Mahindra definiu a construção da sua nova indústria no Rio Grande do Sul. A unidade ficará na RS-239 em Araricá, no Vale do Sinos. O detalhamento do projeto será feito em evento na próxima semana no Palácio Piratini. A previsão é de que o investimento parta de R$ 100 milhões, com geração de mais de 400 postos de trabalho. Confirmando este número, a empresa se tornará a maior empregadora do município, diz o prefeito Flavio Foss, que se mostrou ansioso por mais empreendimentos.