Será conhecido nesta semana o reajuste dos aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de um salário mínimo. Novamente, eles terão apenas a reposição da inflação. O Ministério da Previdência Social aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do fechamento do ano anterior, e o indicador de inflação de 2023 será divulgado pelo IBGE na quinta-feira (11). A expectativa é de que fique em torno de 3,5%. O reajuste é aplicado sobre a folha de janeiro, com depósito conforme o calendário que começa no dia 25.