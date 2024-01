A CEEE Equatorial já soma mais de R$ 57 milhões de multas aplicadas pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Outra concessionária do Rio Grande do Sul, a RGE também tem sanções estabelecidas. Os valores, porém, ficam na notificação, mas não são cobrados. Ao mesmo tempo, problemas no serviço de energia seguem constantes.