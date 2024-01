Apesar dos novos ataques nas guerras do Leste Europeu e do Oriente Médio, o corte no preço do petróleo pela Arábia Saudita e a queda na previsão de consumo na China derrubaram em quase 3% a cotação mundial (e a ação da Petrobras, por consequência). O barril a cerca de US$ 75 pede uma diminuição no preço da gasolina em refinarias brasileiras, já que só o diesel tem sido reduzido pela estatal. Ainda mais que o dólar também vem mantendo uma cotação mais baixa com a perspectiva de redução em 2024 do juro nos Estados Unidos. O preço do combustível nas refinarias da Petrobras está acima do Exterior. Assista acima ao comentário do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.