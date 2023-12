Presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Costa gostou bastante da fala do governador Eduardo Leite na entrevista à Rádio Gaúcha sobre a criação do comitê de competitividade com empresários. A entidade que se posicionou com mais força contra o aumento do ICMS, a Federação já havia solicitado uma agenda permanente mensal com o governo.