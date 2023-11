É uma afirmação não usual de ouvir de empresários, mas o CEO da fabricante de armas Taurus, Salesio Nuhs, garantiu que a empresa demitirá mais funcionários até o final do ano, mas não disse quantos. Segundo ele, já houve 350 dispensas em 2023. É o mesmo número que havia informado em agosto, então não ocorrem mais desde então. Na fábrica de São Leopoldo, no Vale do Sinos, a companhia dará férias coletivas em dezembro, o que já fez no ano passado.