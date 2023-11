As empresas que mais ocupam galpões logísticos no Rio Grande do Sul são: Magazine Luiza (48 mil m²), Amazon (41 mil m²), B2W/Americanas (38 mil m²), Comercial Zaffari (34 mil m²) e Lojas Colombo (29 mil m²). O levantamento é da SDS Properties, já mostrando o destaque que o varejo tem nos espaços, seguido pelos segmentos de transporte, internet, alimentos e produtos de higiene e limpeza.