Enquanto prepara sua terceira loja no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, o catarinense Fort Atacadista ainda busca preencher cerca de 100 vagas de emprego na unidade, que focará na Rua Tronca, 1370, no Bairro Exposição. A obra está na reta final (imagem acima, enviada à coluna pela empresa) e a abertura ocorrerá no início de 2024. A bandeira de atacarejos pertence ao Grupo Pereira, maior rede de supermercados em Santa Catarina.