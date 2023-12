Não lembro exatamente quantos Natais foram, mas de uma coisa tenho certeza: Dona Irene sonhava com uma geladeira nova, ou pelo menos uma melhorzinha do que aquela que tínhamos lá em casa e que já acusava o peso da idade. Minha mãe sempre foi sonhadora, e quem a puxava para o rés do chão era minha avó, Dona Rosa, que a ajudou a pastorear e manter na linha a filharada que ficara órfã de pai no início dos anos 1970.