Inter ganha causa de R$ 2,8 milhões na Corte Arbitral do Esporte

Kevin Quiñones atuou na base do Inter entre 2021 e 2023.

O Inter conseguiu uma vitória importante na Corte Arbitral do Esporte (CAS), que determinou que o Universidad Cesar Vallejo pague a quantia de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual) ao clube gaúcho em uma ação que envolvia o atacante colombiano Kevin Quiñones .

O atleta chegou em 2021 para o time sub-20 do Inter vindo do Projeto Futbol Paz, de Cáli. Sem conseguir se firmar na base colorada, se transferiu para o Cesar Vallejo em 2023.

O clube peruano deixou o jogador treinando e não assinou o seu contrato de trabalho. Sem vínculo, os direitos econômicos do Inter deixaram de ter validade.

A ação do Inter na Suíça foi conduzida pelo advogado Rogério Pastl. Além dos US$ 500 mil, o Cesar Vallejo precisa ressarcir o Inter em 5 mil francos suíços pelas custas do processo.