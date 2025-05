Casa Branca analisa suspender habeas corpus para reprimir imigração

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, disse nesta sexta-feira, 9, que o presidente Donald Trump e sua equipe estão "analisando" meios para suspender a medida constitucional do habeas corpus como parte da repressão do governo à imigração.

"A Constituição é clara e essa é a lei suprema do país. O privilégio do habeas corpus pode ser suspenso em caso de invasão", disse Miller a jornalistas na Casa Branca. "Portanto, é uma opção que estamos analisando ativamente. Veja bem, muito depende dos tribunais, se eles farão a coisa certa ou não."

Segundo reportagem do site The Hill, um habeas corpus obriga as autoridades a apresentarem o indivíduo que estão detendo e a justificar seu confinamento. Ele tem sido uma via fundamental que os migrantes têm usado para contestar deportações pendentes sob a Lei de Inimigos Estrangeiros, uma legislação do século 18 para tempos de guerra que Trump tem recorrido para deportar cidadãos venezuelanos que acusa de serem membros de gangues.