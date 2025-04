Diego Rosa sentiu lesão muscular no adutor da coxa esquerda

O Inter confirmou nesta terça-feira (22) que o volante Diego Rosa sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. O tempo de parada não foi revelado pelo clube.

Diego Rosa foi contratado no final de fevereiro, mas só pôde fazer a estreia no Brasileirão na segunda quinzena de março. Ele já disputou três partidas na equipe de Roger Machado.

O problema foi sentido nos treinamentos que antecederam a partida contra o Nacional-URU, pela Libertadores . O confronto será disputa nesta terça-feira, às 21h30min, no Beira-Rio. O jogador já começou o tratamento.

No comunicado, o Inter detalhou a lesão e mencionou que ele perderá os próximos compromissos. O zagueiro Juninho teve um problema semelhante e ficou duas semanas em tratamento.

Novidade nos relacionados

Com a lesão de Diego Rosa, Gustavo Prado , que perdeu espaço com a chegada de reforços, foi a principal novidade entre os relacionados.

