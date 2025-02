A visita especial que Gustavo Quinteros recebeu no CT Luiz Carvalho

Marcelo Moreno e Gustavo Quinteros abraçados no CT Luiz Carvalho. Arquivo Pessoal

Gustavo Quinteros recebeu uma visita especial na quinta-feira (13) no CT Luiz Carvalho. Marcelo Moreno, ex-centroavante do Grêmio, esteve no clube conversando com o técnico, que foi seu comandante na seleção da Bolívia.

Os dois têm ótima relação, e Quinteros inclusive conversou com Moreno antes do acerto com o Grêmio para buscar informações sobre o clube.

Vendo a foto e conhecendo Marcelo Moreno, o primeiro pensamento que tenho é de que ele seria um acréscimo interessante para o Grêmio como auxiliar desta nova comissão técnica.

Moreno, que jogou no Grêmio em duas oportunidades, em 2012 e 2013 e depois em 2015, mora em Porto Alegre, conhece bem Quinteros e o clube e está habilitado para começar a nova carreira. Ele fez o curso de técnico da Associação de Futebol Argentina (AFA).

Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, Moreno fez um trabalho fantástico de ajuda e doações aos atingidos pela tragédia.

Tive oportunidade de conversar com ele algumas vezes neste período e me chamou a atenção como está preparado também em questões como gestão de grupo.

Seria um grande nome pata ajudar Quinteros no início do seu trabalho no Grêmio.