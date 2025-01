Bustos deixou o Colorado no ano passado. Ricardo Duarte, Inter

A direção do Inter segue avaliando possibilidades no mercado em busca de um novo lateral-direito. Algumas opções, como Mariano e Bustos, foram especuladas.

Em busca de mais informações, conversei com dirigentes colorados. E o que recebi é que estes nomes não estão na pauta do clube.

Mariano, 38 anos, está livre no mercado após a saída do Atlético-MG. No currículo, soma passagens por Galatasaray, Sevilla e Bordeaux.

Já Bustos estaria insatisfeito no River Plate depois de ter forçado a saída do Inter em 2024. No momento, não existem negociações com estes jogadores.

Braian Aguirre e Nathan são as alternativas para Roger Machado no início da temporada. Mas o trabalho segue para tentar fechar a contratação de um novo lateral-direito.