Inter fecha contratação de lateral, e jogador já está em  Porto Alegre

Ramon chega para substituir Renê como reserva de Bernabei. Divulgação / Olympiacos

O Inter chegou a um acordo com o Olympiacos, da Grécia, e fechou a contratação do lateral-esquerdo Ramon, 23 anos. Conforme apurado por Zero Hora, o atleta já está em Porto Alegre e realiza exames médicos e avaliações físicas nesta sexta (31), no CT do Parque Gigante. O negócio será oficializado pelo clube a qualquer momento.

O Colorado venceu a concorrência com o Botafogo e firmou com o lateral um acordo de três anos. O atleta chega para substituir Renê como reserva de Bernabei no flanco esquerdo. O defensor ainda depende de regularização na CBF para estrear com a camisa colorada.

Além de Ramon, a direção colorada já anunciou as contratações do zagueiro Kaique Rocha, do volante Ronaldo e dos atacantes Vitinho e Johan Carbonero e busca ainda um lateral-direito e um zagueiro.

Revelado pelo Flamengo, Ramon destacou-se pelo clube carioca no título da Copa São Paulo de 2018. Pouco aproveitado no Rubro-Negro, foi emprestado ao Bragantino em 2022, antes de se transferir em definitivo para o Olympiacos, em 2023.

Na Grécia, o jogador disputou somente 11 partidas. Sendo emprestado na temporada 2023/24 ao Espanyol, da Espanha. Em 2024, o lateral foi cedido ao Cuiabá, onde retomou o seu ritmo de jogo, disputando 46 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências.