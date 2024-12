O que se sabe sobre a aguardada reunião entre Guerra e Renato em Salvador

Renato Portaluppi e Alberto Guerra farão uma reunião para definir o futuro do treinador no Grêmio.

A conversa servirá para definir o futuro do técnico em 2025. Até agora, existem avaliações internas das duas partes sobre o futuro. Do lado do Grêmio, vazaram algumas informações da ideia de final de ciclo. Mas isso não é confirmado por ninguém. Do lado de Renato, ele está aguardando a posição do clube para decidir o que fará.