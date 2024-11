Após a saída do Flamengo, Tite está aproveitando o mês de novembro para fazer um giro pela Europa, acompanhando jogos e visitando grandes clubes do futebol mundial. No último final de semana o técnico esteve no Santiago Bernabéu assistindo Real Madrid 4 a 0 Osasuna. No mesmo estádio, já tinha observado Real Madrid 1 a 3 Milan pela Champions League.