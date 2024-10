Após a vitória do Grêmio contra o Atlético Goianiense, Renato Portaluppi falou na entrevista coletiva sobre o seu futuro e a possibilidade de renovar o contrato ou deixar o clube no final da temporada. O técnico disse que "ainda vai sentar para conversar com o presidente". Além disso, revelou que pretende ouvir o que pensa a torcida antes de tomar qualquer decisão.