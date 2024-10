"Ele está presente na história do Grêmio", destaca filha de Everaldo, sobrevivente do acidente que matou o ídolo tricolor

Há exatos 50 anos, o domingo dos gaúchos foi abalado por uma notícia impactante. O lateral-esquerdo Everaldo Marques da Silva, campeão do mundo com a Seleção Brasileira, havia morrido em um acidente de trânsito na BR-290. A tragédia vitimou ainda a esposa dele, uma irmã e a filha mais nova. A filha mais velha do jogador que virou estrela na bandeira do Grêmio, Denise Helena Silva da Silva, sobreviveu. Hoje moradora do bairro Restinga Nova, em Porto Alegre, ela recebeu a reportagem de Zero Hora na última quinta-feira (24).