Sérgio Rochet deverá ser o capitão da seleção do Uruguai para o jogo contra a Venezuela, nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. Como Suárez se despediu da Celeste, e Nández, Valverde e Jimenez estão suspensos, a responsabilidade provavelmente ficará com o goleiro do Inter. O técnico Marcelo Bielsa pretende definir esta questão no treino desta segunda-feira (9).