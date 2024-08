Depois da grande estreia contra o Cuiabá, com dois gols marcados e uma grande atuação, Braithwaite está cotado para ser o novo titular do ataque do Grêmio. Como disse Renato Portaluppi na coletiva na Arena Pantanal, esta é a “dor de cabeça” que ele gosta de ter, com várias alternativas para escalar o time.