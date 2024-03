Relacionado para enfrentar o Caxias, Soteldo ficará no banco de reservas nesta terça-feira (25), na Arena. Dependendo do andamento do jogo, o venezuelano poderá entrar nos minutos finais da partida. A notícia chama atenção, pois o atacante teve uma ruptura extensa do músculo adutor longo da coxa direita, de grau 3. A lesão foi no dia 31 de janeiro, no final do jogo contra o Juventude.