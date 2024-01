O Grêmio fez uma consulta sobre a situação de Tiquinho Soares no Botafogo. No entanto, o que recebeu é que não existe a intenção do clube carioca em negociar o atleta. O centroavante marcou 17 gols no Campeonato Brasileiro de 2023, empatado com Suárez como vice artilheiro da competição.