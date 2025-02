Por que Vilma está liderando as enquetes para sair do "BBB 25"?

Vilma está liderando as enquetes que projetam o resultado do paredão. Fabio Rocha / TV Globo/Divulgação

Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada encaram o sexto paredão do BBB 25. Um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira (25).

Conforme enquetes realizadas por diferentes portais da internet, Vilma pode perder a chance de conquistar o prêmio milionário do reality — que nesta edição pode chegar a R$ 3 milhões.

A mãe de Diogo Almeida aparece como a mais votada na maior parte dos levantamentos. Algumas pesquisas apontam Vitória Strada como a provável eliminada, mas, dado o histórico da gaúcha nos últimos paredões, é plausível que ela escape da eliminação mais uma vez.

Já o ator, apesar de ter uma trajetória bastante criticada pelo público, não parece estar ameaçado na berlinda desta semana.

Assim, são grandes as chances de Vilma dar adeus ao reality. Abaixo, confira os motivos que explicam a provável eliminação da sister.

Indiferença

Quando entrou no BBB 25 ao lado do filho, o ator Diogo Almeida, Vilma revelou um dado curioso: o sonho de participar do reality era dela, não dele. A idosa queria tanto estar no programa que chegou a se inscrever para a edição, planejando formar dupla com o marido. Depois, acabou escalada para o elenco de famosos ao lado do filho.

Vilma teve, assim, a chance de realizar seu sonho, mas nem de longe soube aproveitar a oportunidade. Quem analisa a trajetória dela no programa tem até dificuldade para acreditar que a mãe de Diogo Almeida realmente queria estar ali, dada a indiferença demonstrada por ela em relação ao jogo.

Independentemente do que aconteça, Vilma está sempre com a mesma cara de "tanto faz". A idosa nunca pareceu se importar com as provas e dinâmicas do programa, tampouco valorizar as experiências proporcionadas por ele. Também não faz nada para escapar do paredão e hesita em traçar estratégias, de modo que fica difícil entender qual é o seu objetivo no Big Brother — ganhar não parece ser.

E por que alguém assim mereceria permanecer no BBB? O programa é o sonho de milhares de brasileiros (inclusive o de Vilma, segundo ela). Quem conquista a chance de realizá-lo tem a obrigação moral de honrar esta oportunidade. É claro que nem todos os participantes vão chegar à final, mas todos precisam, pelo menos, desejar isso.

Já Vilma demonstra não fazer questão de nada. É justo, então, que o público também não faça questão de mantê-la no jogo.

Falta de posicionamento

Quando deixar a casa na noite desta terça, Vilma permanecerá como uma incógnita para os espectadores. O que, afinal, pensa a mãe de Diogo Almeida? Quais são seus valores? Do que gosta? O que não tolera? Pelo que batalha todos os dias? Estas são somente algumas das perguntas que a idosa não respondeu ao público.

Vilma não somente abriu mão do jogo, como também se eximiu de mostrar quem é. Uma pena, porque a sister tem uma história de vida louvável e que poderia despertar identificação em grande parte das mulheres brasileiras.

Casada desde os 19 anos de idade, Vilma dedicou a vida a cuidar do marido, da casa e dos dois filhos. Foi somente aos 45 anos que ela conseguiu concluir o Ensino Médio. Agora, com 68, está prestes a se formar nutricionista, após cursar a faculdade com bolsa de estudos.

Uma trajetória tão bonita merecia ser contada ao público, mas Vilma não contou. A idosa acabou ficando à sombra do filho, que sempre tomou a frente nas decisões da dupla e, mesmo após o fim dos duetos, seguiu ditando as regras do jogo da mãe.

Vilma foi minguando pouco a pouco, a ponto de lembrar mais um objeto decorativo da casa, não uma participante. Ninguém sabe quais são, de fato, as opiniões da sister, porque ela somente replica o que Diogo diz, tal qual um papagaio de pirata.

Talvez o melhor para Vilma teria sido entrar no reality acompanhada do marido. Pena que, agora, já está tarde demais.

