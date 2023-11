Sandro Orlandelli, coordenador técnico demitido pelo Inter em maio de 2023, entrou com uma ação na Justiça cobrando R$ 4,9 milhões do clube. Além de saldo salarial, férias proporcionais e 13º salário proporcional, ele pede o pagamento da multa contratual, que previa a quitação do valor total do restante do contrato em caso de demissão no primeiro ano do vínculo.