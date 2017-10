Vanderlei Luxemburgo foi demitido na quinta-feira do comando do Sport

Depois da polêmica saída do Sport, Vanderlei Luxemburgo vai tentar em 2018 retomar a sua carreira de técnico em outro clube. Enquanto isso não acontece, ele trata de outros negócios. Um deles aqui em Porto Alegre. Luxa é sócio do restaurante Paris 6, na Padre Chagas. Ele foi um dos grandes incentivadores para convencer Isaac Azar a trazer o empreendimento bem sucedido em São Paulo e Rio de Janeiro também para a capital gaúcha. Quando dirigiu o Grêmio, o técnico morava no bairro Moinhos de Vento, e daí surgiu a ideia do negócio. Na terça-feira, antes da sua demissão, conversei com ele sobre o jogo de 2012 em Guayaquil, quando o Grêmio, dirigido por ele, tinha vencido o Barcelona pela Copa Sul-Americana. Na conversa dessa semana, Luxemburgo falou sobre Porto Alegre: