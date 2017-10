Carlos Macedo / Agencia RBS

O meia D'Alessandro lançou nesta terça-feira (24), no Hotel Laghetto, a quarta edição do Lance de Craque, jogo beneficente organizado anualmente pelo capitão colorado. Em 2017, a partida será realizada no dia 16 de dezembro (sábado), às 20h, no estádio Beira-Rio. Entre as novidades, destaque para as presenças do ex-zagueiro Lúcio, o ex-meia Alex Cabeção e o técnico Vanderlei Luxemburgo.

A nominata terá diversos ex-atletas ligados à história colorada, como Bolívar, Guiñazu, Magrão, Índio e Falcão, entre outros. No lado do Grêmio, destaque para o atacante Lucas Barrios, atual titular da equipe, e Paulo Nunes, ídolo nas conquistas gremistas dos anos 1990.

— Nossa primeira ideia foi tirar a grenalização. Quero ver camisas do Grêmio no Beira-Rio — disse o meia.

Nesta edição, a ideia de D'Alessandro é ter um público superior a 30 mil torcedores. A renda do evento será destinada para sete instituições de caridade da Capital, que atendem crianças de baixa renda ou atendem meninos com deficiência ou doenças graves.

— A gente sabe que pode ser um exemplo para as crianças — completou D'Alessandro, pouco antes de ser ovacionado e posar para fotos com várias das crianças que serão beneficiadas com o evento e com o gesto do capitão.

As vendas dos ingressos para o Lance de Craque iniciam no dia 10 de novembro, no Beira-Rio, no site oficial do Inter no site lancedecraque.com. Os bilhetes para arquibancada variam entre R$ 20 (primeiro lote) e R$ 30 (segundo lote).

As entidades beneficiadas em 2017

Lar Santo Antônio dos Excepcionais

Instituição de Educação Infantil Santa Terezinha

Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul

Casa do Menino Jesus de Craque

Hospital Criança Santo Antônio

Centro Social Marista de Porto Alegre

Instituto do Câncer Infantil

Quem vai participar





Goleiros

Danilo Fernandes

Renan

Laterais:

Gabriel

Hernán Diaz

Maicon

Zé Roberto

Alan Ruschel

Darío Rodríguez

Zagueiros

Victor Cuesta

Mauro Galvão

Bolívar

Sorondo

Adaílton

Ayala

Coloccini

Lúcio

Índio

Volantes

Dunga

Edenilson

Astrada

Falcão

Guiñazu

Magrão

Meias

D'Alessandro

Romagnoli

Recoba

Bengoechea

Alex Cabeção

Oscar

Pity Martínez

Tony Pacheco

Ruben Paz

Atacantes

Chevantón

Nico López

Lucas Barrios

Taison

Diego Aguirre

Francescoli

Iarley

Sandro Sotilli

Juan Pablo Ángel

Paulo Nunes

Técnicos

Paulo Autuori