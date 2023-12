Desde o dia 28, o colunista de ZH e GZH Rodrigo Lopes está em Dubai acompanhando a 28ª Conferência do Clima, a COP28. Com a experiência de quem já esteve em outros três eventos semelhantes (COP10, em Buenos Aires, COP13, em Bali, e COP15, em Montreal), o jornalista tem mostrado diariamente, por meio de textos e vídeos e também com participações na Rádio Gaúcha e na RBS TV, os principais temas em discussão, os projetos inovadores, os bastidores e as curiosidades.