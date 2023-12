Agora, é corrida contra o tempo. Depois da pausa de um dia estabelecido pela organização da COP28, na quinta-feira (7), as negociações da conferência do clima, em Dubai, foram retomadas nesta sexta-feira (8) e entraram em uma fase decisiva. O texto final precisa estar pronto até terça-feira (12), e, até lá, muito diálogo será necessário, inclusive no final de semana, para um acordo.